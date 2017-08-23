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В Италии сообщили, что «ПСЖ» предложил «Наполи» € 7 млн за Рейну

23 августа 2017, среда. 18:33 Футбол

«ПСЖ» предложил € 7 млн за 34-летнего голкипера «Наполи» Пепе Рейну, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Italia.

Самому испанскому вратарю, по данным источника, предложен контракт с заработной платой € 3,5 млн за сезон.

Впрочем, как сообщается, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис, скорее всего, отклонит это предложение парижского клуба.

Действующий контракт стража ворот с неаполитанским клубом истекает следующим летом, и ранее появилась информация, что Рейна не подпишет новое соглашение.

Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
23 августа 2017, среда
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