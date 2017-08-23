Бенедито: история с Месси для «Барселоны» может закончиться хуже, чем с Неймаром

Бывший претендент на пост президента «Барселоны» Аугусто Бенедито выразил обеспокоенность в связи с тем, что руководство сине-гранатовых и нападающий Лионель Месси до сих пор не продлили контракт, истекающий летом 2018 года.
«Руководство „Барселоны“ оставило вопрос с продлением контракта Месси, самого ценного игрока команды, на последнюю минуту. Новое соглашение до сих пор не подписано. Это беспокоит. История с Месси может закончиться хуже, чем с Неймаром, поскольку Лионель может свободно уйти уже 1 января», — приводит слова Бенедито Onda Cero.
Нападающий Неймар этим летом перешёл в «ПСЖ» за € 222 млн, которые были прописаны в его контракте.
Менотти: странно, что «Барселона» не решила вопроса продления контракта с Месси