Перед первой тренировкой в «Зените» Ригони устроили традиционный «тоннель»

Перед началом первой тренировки в составе «Зенита» полузащитник Эмилиано Ригони прошёл через традиционный «тоннель» для новичков клуба.
Компанию в «тоннеле» аргентинскому футболисту составил нападающий Артём Дзюба, которому 22 августа исполнилось 29 лет.
Ригони выступал за «Индепендьенте» с 2016 года, за это время сыграв 47 матчей, забив 13 голов и сделав 7 результативных передач. По данным СМИ, трансфер полузащитника обошёлся «Зениту» в € 10,5 млн.
Посмотреть видео можно на официальном канале «Зенита» в YouTube.
Отступные за Ригони в контракте с «Зенитом» — € 60 млн