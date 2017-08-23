Мутко: мне бы хотелось, чтобы Манчини побольше занимался молодыми россиянами

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко высказал мнение о работе главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.
«Я всегда был сторонником того, чтобы работало и вырастало побольше российских тренеров, и сейчас появилась целая плеяда молодых отечественных специалистов — Серёжа Семак в „Уфе“, Андрей Тихонов в „Крыльях Советов“, Дмитрий Аленичев в „Енисее“, Игорь Шалимов в „Краснодаре“. Манчини, конечно, из когорты топ-тренеров, помню его и как игрока, и рассматривали его приглашение в сборную России в качестве тренера, но тогда у него был контракт с „Манчестер Сити“. Конечно, для российского футбола это хорошо — это и внимание, которое он привлекает, и его знания, и опыт, но мне бы хотелось, чтобы он побольше занимался молодыми российскими игроками. А так, понимаете: есть ресурс, привозится множество игроков, которые близки к лучшим в мире; сделать команду в таких условиях при наличии знаний и опыта, конечно, непросто, но легче, чем воспитать игроков. Само собой, решает те задачи, которые перед ним ставят, но пока только каждый день приобретения», — заявил Мутко в интервью ТАСС.
Мутко также высказал мнение об игре нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который в этом сезоне забил семь голов в 10 матчах.
«Саша Кокорин и прошлый сезон заканчивал на хорошем уровне, но сейчас, конечно, много зависит от тренера, какое место находит, как говорит с ним. Но и сам человек взрослеет, понимает ценности в жизни, что есть не только деньги, но и другие цели. Мы же помним, как он начинал: ярко выступал за „Динамо“, был лидером команды, потом немного потерялся, а сейчас, если будет так работать, всё у него будет хорошо. Всё определяет труд, талант — лишь небольшой процент в итоговом успехе», — заявил Мутко, который также коснулся темы непопадания в состав «Зенита» нападающего Артёма Дзюбы.
«Артём — хороший футболист, а также человек с характером и харизмой. Думаю, он сам разберётся, он знает, как расставлять приоритеты. Я знаю только одно: это парень не из тех, которые будут сидеть и ждать, ему надо реализовываться», — прокомментировал ситуацию глава РФС.