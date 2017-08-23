«Динамо СПб» обыграло «Чертаново» в Кубке России на залитом после ливня поле

В матче 1/32 финала Кубка России сезона-2017/18 встречались «Чертаново» и «Динамо СПб». Встреча проходила на стадионе «Арена Чертаново» в Москве и завершилась победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 2:0.
В составе победителей голы на 22-й и 29-й минутах забили Артём Пасько и Максим Рогов соответственно. Отметим, что большая часть матча проходила при сильном дожде на затопленном поле, а забитые мячи были проведены в первом тайме ещё до ухудшения погодных условий.
В другом матче 1/32 финала Кубка России, который проходил параллельно, «Тюмень» на своём поле обыграла «Сибирь» со счётом 2:1.
Посмотреть видео матча можно на официальном канале «Чертаново» в YouTube.