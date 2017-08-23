ККК РФС поддержала решение Еськова в моменте с фолом Ал. Миранчука на Глушакове

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко сообщил, что контрольно-квалификационная комиссия РФС поддержала решение арбитра матча 7-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив» (3:4) Алексея Еськова, который показал только жёлтую карточку полузащитнику «железнодорожников» Алексею Миранчуку за грубый фол на хавбеке красно-белых Денисе Глушакове.
«Контрольно-квалификационная комиссия приняла решение поддержать решение Еськова вынести дисциплинарное наказание в виде предупреждения Алексею Миранчуку за грубую игру, фол по неосторожности. Считаю это решение абсолютно правомерным. Оба футболиста шли на мяч, который Глушаков отпустил от себя. Игрок уже не владел им так, как владел мгновением раньше, когда уходил от другого футболиста «Локомотива». Расстояние до мяча для Глушакова и Миранчука было практически одинаковым. Денис был ближе к мячу всего сантиметров на 20, поэтому он и успел его протолкнуть. Миранчук немного опоздал сыграть в верхнюю часть сферы мяча и попал чуть выше голени. Но со стороны Алексея не присутствовала агрессия как таковая, которая наказывается прямой красной карточкой. Когда идут «убивать», ногу не убирают, она идёт дальше. А в том эпизоде идёт контакт с нижней частью голени Глушакова — и нога Миранчука откидывается назад. Всё говорит о том, что это безрассудный фол, который карается жёлтой карточкой.
Резонансных эпизодов в футболе может быть немалое количество. Люди апеллируют иногда другими критериями. Я называю эпизоды вроде того, что произошёл у Миранчука и Глушакова, телевизионным ужасом. Чем дольше смотришь замедленный повтор, тем страшнее становится. По моему мнению, когда этот эпизод показали с трибуны, все увидели лишь жестковатый стык. Тогда ни о какой красной карточке не шла речь. Когда момент приблизили, уменьшили динамику и показали несколько раз, он начал восприниматься по-другому. А у судьи есть мгновение, чтобы определить критерий данного нарушения. Еськов — футбольный человек. Ему без разницы, игрок какой команды нарушает правила. Он разобрался в том эпизоде»,— сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.