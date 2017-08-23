Милоевич: «Црвена Звезда» не боится «Краснодара», у нас есть козырь

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился ожиданиями от ответного домашнего матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Краснодаром», который состоится 24 августа. В первом матче российская команда добилась победы со счётом 3:2.
«Всё, о чём прошу своих игроков, – бороться, оставаться самими собой и продемонстрировать любовь к «Црвене Звезде». Наш оппонент является серьёзным во всех отношениях, но мы его не боимся. Уважаем «Краснодар», но у нас козырь в виде переполненного домашнего стадиона. При такой поддержке многое зависит от нас самих.
Это ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы, поэтому об отсутствии мотивации говорить не приходится. Но мотивация есть и у соперника, поэтому нам нужно действовать дисциплинированно все 90 минут. В таких матчах исход противостояния может решить один эпизод. Нужно быть сконцентрированным с первой и до последней минуты.
Что-то сказать всегда легко, а сделать это иногда трудно. Постараемся сделать всё лучшее, на что способны, и отблагодарить фанатов за веру в команду», — приводит слова Милоевича Blic Online.