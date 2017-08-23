«Халл Сити» объявил о переходе Клукаса в «Суонси»

«Халл Сити», который тренирует бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Сэма Клукаса в клуб АПЛ «Суонси Сити». Финансовые условия сделки не разглашаются. Контракт 26-летнего англичанина с валлийским клубом рассчитан на четыре года.
В «Халл Сити» Клукас перешёл летом 2015 года из «Честерфилда». В составе «тигров» хавбек провёл 96 матчей и забил девять голов.
«Мы хотели бы поблагодарить Сэма за его выступления в футболке „Халл Сити“ и пожелать ему успехов в будущем», — говорится в сообщении.
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