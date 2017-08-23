ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Янг Бойз»

Стал известен стартовый состав ЦСКА на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз».
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов.
Запасные: Помазун, Игнашевич, Набабкин, Натхо, Жамалетдинов, Миланов, Оланаре.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Янг Бойз». Начало — в 21:45 мск.
Напомним, что в первом матче ЦСКА на выезде обыграл «Янг Бойз» со счётом 1:0 благодаря автоголу Нуху Касима.