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ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Янг Бойз»

23 августа 2017, среда. 20:09 Футбол

Стал известен стартовый состав ЦСКА на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз».

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов.

Запасные: Помазун, Игнашевич, Набабкин, Натхо, Жамалетдинов, Миланов, Оланаре.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Янг Бойз». Начало — в 21:45 мск.

Напомним, что в первом матче ЦСКА на выезде обыграл «Янг Бойз» со счётом 1:0 благодаря автоголу Нуху Касима.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Янг Бойз
Новости. Футбол
23 августа 2017, среда
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