«Арарат» выбил «Балтику» из 1/32 финала Кубка России

В матче 1/32 финала Кубка России сезона-2017/18 московский «Арарат» принимал на своём поле калининградскую «Балтику». Встреча проходила на стадионе имени Эдуарда Стрельцова и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Давид Хурцидзе и Сергей Давыдов, а в составе калининградской команды отличился Павел Степанец.
В другом матче 1/32 финала Кубка России, который проходил параллельно, «Химки» на своём поле проиграли ярославскому «Шиннику» со счётом 0:2.