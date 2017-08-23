Эмануэльсон: «Утрехт» хочет забить «Зениту» завтра

Полузащитник «Утрехта» Урби Эмануэльсон поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Зенитом».
Напомним, неделю назад «Утрехт» на своём поле победил «Зенит» со счётом 1:0. Вторая игра пройдёт 24 августа в Санкт-Петербурге.
«Сравнить „Зенит“, против которого я играл в составе „Милана“, и нынешний? Тогда было больше известных имён, но сейчас «Зенит» тоже здорово играет. Для меня в том матче было мало чего удивительного, и я не ожидаю ничего нового завтра. Собираемся ли мы вновь поразить ворота „Зенита“? Мы этого и хотим. Наша команда сильна, чтобы создавать голевые моменты, мы надеемся продолжить и завтра», — приводит слова Эмануэльсона «Спорт день за днём».
Эмануэльсон: «Утрехт» может добиться хорошего результата в Санкт-Петербурге