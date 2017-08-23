Сёмин: Ротенберг необходим «Локомотиву»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слова агента защитника Бориса Ротенберга Дмитрия Селюка о том, что специалист отказался отпускать игрока в «Рубин».
«Настаивал на том, чтобы Ротенберг остался, по одной простой причине: у нас в обороне, на мой взгляд, количество игроков на сегодняшний момент прекрасно соответствует тем задачам, которые стоят перед «Локомотивом». И Борис входит в это число. Сегодня он меньше играет, завтра будет больше. Это конкурентоспособный игрок, который в любой момент может выйти на поле и хорошо сыграть. Он необходим «Локомотиву». Борис хорошо адаптировался в команде после достаточно сложной травмы мениска. Сегодня его физическое состояние значительно лучше, чем было раньше», — сказал Сёмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян.