Гол Гафара принёс победу «Тамбову» над «Энергомашем» в 1/32 финала Кубка России

В матче 1/32 финала Кубка России сезона-2017/18 «Энергомаш» принимал на своём поле «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «Энергомаш – Салют» в Белгороде и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече записал на свой счёт нападающий тамбовской команды Абдул Гафар, который отличился на шестой минуте. Таким образом, «Тамбов» вышел в 1/16 финала, а «Энергомаш», который ранее выбил из турнира липецкий «Металлург» (1:0) и «Калугу» (2:1), выступление в Кубке России завершил.