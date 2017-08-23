Сёмин: было бы просто замечательно, если бы сезон завершился сегодня!

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги первой части сезона и рассказал, какие команды хотел бы получить в соперники по итогам жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.
«Если бы мы сейчас завершили сезон, было бы очень хорошо. Вот прямо сегодня если заканчивать – просто замечательно! Сегодня мы отстаём от «Зенита», но я не против был бы завершить так. Что касается летнего усиления „Зенита“, то почему нас должен беспокоить этот клуб? Нам бы о своём побеспокоиться.
В Лиге Европы рассчитываем встретиться только с самыми известными командами! Хотим не только проверить себя, но и выиграть у сильных команд. Это хорошо мотивирует и игроков, и тренеров», — сказал Сёмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян.
После 7-го тура РФПЛ «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, отставая на три очка от «Зенита».