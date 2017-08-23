Зидан продлил контракт с «Реалом» без переговоров

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продлил контракт с мадридским клубом до 2020 года, даже не вступая в переговоры, сообщает Marca. Как отмечает испанское издание, французский специалист не обсуждал финансовый аспект нового соглашения. Зидан продлил контракт с «Реалом» на условиях, которые руководители «сливочных» посчитали приемлемыми.
Ранее испанские СМИ сообщали, что, по условиям нового контракта с «Реалом», зарплата 45-летнего Зидана увеличится с € 4,35 млн до примерно € 8 млн в год. Однако какая-то часть из этой суммы будет выплачиваться бонусами за определённые достижения. Напомним, под руководством Зидана клуб выиграл уже семь трофеев.