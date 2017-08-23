Наставник «Утрехта»: можем пройти «Зенит», если сыграем, как в Нидерландах

Главный тренер «Утрехта» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от ответного гостевого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Зенитом», который состоится 24 августа. В первой встрече голландцы на своём поле одержали победу со счётом 1:0.
«Если в ответной встрече «Утрехт» будет действовать так же энергично и на том же уровне, как в первом матче, то можем одержать победу в противостоянии. Наша команда готова. Соперника будут поддерживать 60 тысяч болельщиков, но на поле футболисты сыграют 11 на 11.
Если мы пробьёмся в групповой этап Лиги Европы, это станет сюрпризом. Домашняя победа над «Зенитом» придала нам уверенности в собственных силах», — цитирует тен Хага AD.
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