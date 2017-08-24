ЦСКА – «Янг Бойз»: «Чемпионат» начал прямой эфир пресс-конференции с Гончаренко

«Чемпионат» начал прямой эфир с пресс-конференции с участием главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко после домашнего матча раунда плей-офф Лиги чемпионов со швейцарским клубом «Янг Бойз».
В этой встрече ЦСКА обыграл швейцарскую команду со счётом 2:0. В первом матче «армейцы» обыграли соперника со счётом 1:0. Таким образом, красно-синие вышли победителем противостояния и выступят на групповом этапе Лиги чемпионов.
Посмотреть видео с пресс-конференции можно на странице «Чемпионата» «Вконтакте».
ЦСКА обыграл «Янг Бойз» в Москве и вышел в групповой этап Лиги чемпионов