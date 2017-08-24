Бенито: сегодня ЦСКА показал другое лицо по сравнению с нашим первым матчем

Защитник «Янг Бойз» Лорис Бенито прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Напомним, что в первой игре швейцарская команда дома уступила со счётом 0:1. В групповой этап Лиги чемпионов вышли «армейцы».
«Мы разочарованы итогом. Сегодня ЦСКА показал другое лицо по сравнению с нашей первой встречей. Соперник двигался быстрее и заслужил победу. Москвичи действовали на контратаках и преуспели. У ЦСКА выделялись Дзагоев и Витиньо. Что ж, Лига Европы тоже замечательный результат для нас», — передаёт слова Бенито корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Гончаренко: ЦСКА полностью заслужил выход в групповой этап Лиги чемпионов