Гончаренко: наша задача — чтобы Чалов видел маленького вратаря и большие ворота

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после домашней победы над «Янг Бойз» (2:0) в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов поделился мнением о том, что мешает нападающему Фёдору Чалову поражать ворота соперников.
«Не то чтобы у Чалова были неверные решения… Одни нападающие, выходя на ударную позицию, видят большого вратаря и маленькие ворота. Другие – маленького вратаря и большие ворота. Наша задача — чтобы Чалов видел маленького вратаря и большие ворота», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Определились все участники и состав корзин перед жеребьёвкой группового этапа ЛЧ