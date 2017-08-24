«Монако» согласился продать Мбаппе в «ПСЖ» за € 150 млн и одного игрока

«ПСЖ» согласовал последние детали трансфера нападающего «Монако» Килиана Мбаппе и в скором времени должен объявить о сделке официально, утверждает Le Parisien.
По информации издания, монегаски приняли последнее предложение парижан и должны получить за Килиана € 150 млн и одного игрока. Чтобы не нарушить финансовый фэйр-плей, красно-синим, недавно заплатившим € 222 млн за Неймара, придётся продать ряд футболистов. Клуб могут покинуть Серж Орье, Атем Бен-Арфа, Гжегож Крыховяк, Гонсалу Гуэдеш, Лукас Моура, Юлиан Дракслер и Анхель Ди Мария.
Ранее сообщалось, что Мбаппе согласовал с «ПСЖ» условия пятилетнего контракта.
«ПСЖ» готов отдать за Мбаппе и Фабиньо € 220 млн и Лукаса Моуру