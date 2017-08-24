Роберто Карлосу грозит тюремное заключение из-за задержек по выплате алиментов

Департамент юстиции Рио-де-Жанейро затребовал тюремное заключение на срок в три месяца для бывшего защитника сборной Бразилии и футбольного тренера Роберто Карлоса, который в данный момент занимает должность посла мадридского «Реала» в Азии и Океании. Об этом сообщает латиноамериканское издание Efe.
Дело в том, что 44-летний Роберто Карлос задолжал 61 000 реалов ($ 20 тыс.) своей бывшей подруге Барбаре Тулер, которая является матерью его двоих детей. Бывший футболист просрочил выплату алиментов на три месяца, в своё оправдание в суде Роберто Карлос заявил, что в настоящий момент испытывает финансовые проблемы.
Не так давно Роберто Карлос стал отцом в девятый раз после того, как его нынешняя жена Мариана Лукон родила девочку по имени Мариана.