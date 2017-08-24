Агент: Миланов очень хочет остаться в ЦСКА, надеемся на новый контракт

Мирча Димитров, представитель полузащитника ЦСКА Георги Миланова, рассказал о дальнейших планах футболиста, чей контракт истекает в конце текущего сезона.
«Пока конкретных предложений от „армейцев“ не поступало. Но Георги профессионально выполняет свою работу, и, насколько мне известно, тренерский штаб во главе с Виктором Гончаренко, а также руководство клуба им довольны. Мы очень надеемся, что ЦСКА предложит Миланову новый контракт. Георги очень хочет остаться в команде.
Мы не хотим, чтобы Георги покидал ЦСКА, не позволив клубу заработать на его уходе. „Армейцы“ потратились на трансфер Миланова, и будет некорректно уходить в качестве свободного агента. Либо мы продлим контракт, либо позволим ЦСКА заработать на уходе Георги. И я, и сам Миланов против того, чтобы клуб терял деньги — по нашему мнению, это будет предательством», — сказал Димитров в интервью «Известиям».