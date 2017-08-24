Витиньо: Щенников молодец, он реализует свои шансы

Нападающий ЦСКА Витиньо отдал должное своему одноклубнику Георгию Щенникову, чей гол под занавес первого тайма ответной встречи с «Янг Бойз» (2:0) в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов помог москвичам победить гостей из Швейцарии и отпраздновать выход в групповой этап турнира.
«Что происходит с Щенниковым, который раньше вообще не забивал, а теперь уже третий мяч? Он реализует свои шансы. Момент может выпасть каждому футболисту. Щенников молодец, что исполняет при возможности.
На самом деле нас просят так подключаться. Когда фланговый игрок врывается в штрафную из-за спины, то это оказывается сюрпризом для соперника», — отметил форвард в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Посмотреть гол Щенникова можно в официальном «твиттере» РФПЛ.