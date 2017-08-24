Нагельсманн: при счёте 0:3 подумал, что «Хоффенхайм» мог бы сыграть и лучше

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн не скрывал разочарования после поражения от «Ливерпуля» (2:4) в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, которое оставило его команду за бортом турнира. Гости из Германии трижды пропустили на «Энфилде» уже к 21-й минуте.
«При счёте 0:3 я подумал, что мы могли бы сыграть и лучше, ведь на самом деле мы ужасно начали встречу. У нас был план на игру, но нам не удалось его реализовать», — приводит краткий комментарий специалиста ВВС.
Клопп: «Ливерпуль» должен был попасть в групповой этап ЛЧ, мы в восторге