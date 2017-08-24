Хендерсон: рады вернуться в Лигу чемпионов, где «Ливерпулю» и положено быть

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон выразил удовлетворение в связи с возвращением красных в групповой этап Лиги чемпионов после продолжительного отсутствия по итогам двухматчевого противостояния с «Хоффенхаймом» в плей-офф квалификации турнира.
«Это блестящий вечер, и мы отлично сыграли. Мы замечательно начали матч и контролировали темп игры. Мы пропустили пару голов, поэтому есть над чем работать, но в целом рады вернуться в Лигу чемпионов, где «Ливерпулю» и положено быть.
Теперь мы должны одержать ряд побед в этом турнире. Мы вышли в групповой этап и доказали, что способны играть против больших команд, и будем рады встрече с любым соперником, который попадётся по результатам жеребьёвки», — цитирует капитана BBC.
Клопп: «Ливерпуль» должен был попасть в групповой этап ЛЧ, мы в восторге