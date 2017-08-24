«Боруссия» Д заинтересовалась Корне и Малкомом в качестве замены У. Дембеле

Руководство и тренерский штаб дортмундской «Боруссии» продолжают рассматривать кандидатуры футболистов, которые могли бы заменить нападающего Усмана Дембеле в случае его перехода в «Барселону», сообщает Bild.
Согласно информации источника, немецкий клуб в связи с этим интересуется нападающим «Лиона» Максвеллом Корне и бразильским форвардом «Бордо» Малкомом.
Судьба Дембеле в «Боруссии» продолжает оставаться неопределённой. Ранее сообщалось, что «Боруссия» поставила «Барселоне» ультиматум о трансфере Дембеле: руководство дортмундцев дало каталонцам время на осуществление перехода французского футболиста только до 27 августа.
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