Майораль: если остаюсь в «Реале», значит, вижу для себя перспективы

Нападающий мадридского «Реала» Борха Майораль признался, что смена клубной прописки не входит в его планы. В предыдущем сезоне футболист на правах аренды защищал цвета «Вольфсбурга».
«Хочу остаться в «Реале», так как это именно тот клуб, где я и хотел бы выступать. И если я остаюсь в «Реале», значит, вижу для себя перспективы. Конечно, сложно иметь игровую практику в «Реале», поскольку речь идёт о лучшей команде мира. Но я очень рад быть здесь. Главный тренер команды Зинедин Зидан рассчитывает на меня, а я намереваюсь работать, чтобы быть готовым к выходу на поле», — цитирует Майораля AS.
«Вольфсбург» объявил, что Майораль вернётся в «Реал»