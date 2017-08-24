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Видич: Мхитарян должен быть более эгоистичным и забивать по 10-15 голов за сезон

24 августа 2017, четверг. 07:28 Футбол

Бывший защитник «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич считает, что полузащитник манкунианцев Генрих Мхитарян способен существенно увеличить свою результативность, если будет стараться играть больше на себя, нежели на своих партнёров.

«Он отличный футболист, всегда создающий угрозу для защитников. Но единственное, что я хотел бы видеть в его игре, это больше голов. Есть подозрение, что ему больше нравится создавать моменты для других, чем забивать голы самому. Это хорошо для команды, но я думаю, что он должен быть более эгоистичным и больше бить по воротам самостоятельно.

Мхитарян должен забивать по 10-15 голов за сезон. Команде нельзя полагаться только на нападающих, должны забивать и полузащитники, и защитники. Хорошо, что начал забивать Погба. Надеюсь, команда продолжит играть в сезоне так, как она стартовала», — цитирует Видача ESPN.

В двух стартовых матчах АПЛ Мхитарян стал автором четырёх результативных передач.

Мхитарян: «Манчестер Юнайтед» немного везёт с созданием голевых моментов
Источник: ESPN FC Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Генрих Мхитарян Неманья Видич
Новости. Футбол
24 августа 2017, четверг
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