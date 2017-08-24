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Штарке: у «Баварии» нет твёрдо установленного тактического рисунка

24 августа 2017, четверг. 07:30 Футбол

Бывший голкипер мюнхенской «Баварии» Том Штарке, работающий ныне тренером вратарей в немецком гранде, отметил, что у клуба нет чётко установленного стиля игры. Штарке сказал об этом в рамках открытия новой академии «Баварии», на которую клуб потратил не менее € 70 млн.

«Я ещё нигде и никогда не видел столь впечатляющих условий для работы. А ведь речь идёт об инфраструктуре, не предназначенной для профессионалов. Что же касается стиля игры, то у «Баварии» нет твёрдо установленного тактического рисунка. Как, например, система 4-3-3. Мы хотим быть тактически более гибкими. В течение одной игры всё меняется так часто, что здесь догмы не нужны. У нас простая философия: мы хотим владеть мячом и лишать его соперника. А в итоге хотим выиграть матч», — цитирует Штарке интернет-портал Goal.

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Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Бавария
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