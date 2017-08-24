Бартомеу обсудит с Месси вопрос контракта и отношений с игроками «Барселоны»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу намеревается побеседовать с нападающим команды Лионелем Месси во время поездки делегации каталонского клуба в Монако, где состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов, передаёт испанское интернет-издание Sport.
В последние дни СМИ обращали внимание на то, что футболист сборной Аргентины всё ещё не продлил контракт с «Барселоной», несмотря на то что руководство клуба обещало официально заявить о пролонгации соглашения ещё в середине июля. Кроме того, сообщалось, что у руководства сине-гранатовых достаточно натянутые отношения с игроками, которые стали более напряжёнными после того, как Месси и другие игроки опубликовали в социальных сетях фотографии с бывшим нападающим команды Неймаром. Последний по окончании предыдущего сезона пополнил ряды «ПСЖ», хотя «Барселона» очень не хотела расставаться с ним. Вопрос взаимоотношений игроков с руководством также будет на повестке дня.
Ранее сообщалось, что Месси договорился о продлении контракта до 2021 года. Действующее соглашение игрока в силе до лета 2018 года.
Месси наряду с форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду и голкипером туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном является претендентом на звание лучшего футболиста Европы 2017 года по версии УЕФА.