175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Божович: у «Арсенала» на текущий сезон задача — попасть в десятку

24 августа 2017, четверг. 09:10 Футбол

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о задачах своей команды в текущем сезоне РФПЛ. После семи туров туляки занимают 13-е место в таблице.

«Понятно, что мы сейчас занимаем не самое высокое место в турнирной таблице. Думаю, могли заработать больше очков на старте. Как минимум четырёх очков, по моему мнению, мы недосчитались. Потеряли очки в играх с «Локомотивом» (0:1), «Рубином» (1:2), «Тосно» (1:2). Считаю, в этих встречах мы могли добиться лучшего результата.

Будем стараться набирать очки. Но чемпионат России — очень непредсказуемый турнир. Каждая из команд может обыграть другую. Перед «Арсеналом» на текущий сезон стоит задача попасть в десятку. Мы до последнего дня трансферного окна будем заниматься селекционной работой. Больше пока ничего сказать не могу", — цитируют Божовича «Известия».

Божович: стадионы в РФПЛ шикарные, это чуть-чуть удивляет
Источник: Известия Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула Миодраг Божович
Новости. Футбол
24 августа 2017, четверг
10:10 Марсьяль встретился с Моуриньо, чтобы обсудить своё будущее в «МЮ»
10:00 Ригони: рад, что перешёл в «Зенит», здесь можно сделать себе имя
10:00 Алдонин: не хотелось бы, чтобы при жеребьёвке ЛЧ ЦСКА получил 2-3 суперклуба
09:42 Погба: никогда не видел, чтобы игрок признавался в гомосексуализме
09:36 Месси в третий раз станет отцом
09:33 Гендиректор «Уфы»: новичков летом можно не ждать
09:23 Хамес: могу играть на левом и правом флангах полузащиты, а также в центре
09:21 Сольбаккен: если бы «Копенгаген» сыграл с «Карабахом» через месяц, то победил бы
09:14 Горецку предложили «Барселоне», чтобы он не перешёл бесплатно в «Баварию»
09:10 Божович: у «Арсенала» на текущий сезон задача — попасть в десятку
09:09 Алаба: советую Саншешу прислушаться к своему сердцу и принять лучшее решение
08:53 Паулиньо намерен играть в основе «Барселоны» и адаптироваться к игре Месси
08:44 Роберто Карлос заявил, что заплатил бывшей подруге алименты
08:42 «Ювентус» предложил Хёведесу трёхлетнее соглашение и € 4 млн в год
08:17 Бартомеу обсудит с Месси вопрос контракта и отношений с игроками «Барселоны»
08:15 Агент: Эмре Мор перешёл бы в «Реал» или в «Барселону», но они не хотели его
08:11 Гол Мовсисяна помог «Реалу Солт-Лейк» разгромить «Сан-Хосе Эртквейкс»
08:00 Вернблум скалился на Витиньо, Васин развеселил Понтуса жестом. Фоторепортаж
07:31 «ПСЖ» согласен продать ди Марию «Барселоне» за € 50 млн
07:30 Штарке: у «Баварии» нет твёрдо установленного тактического рисунка
07:28 Видич: Мхитарян должен быть более эгоистичным и забивать по 10-15 голов за сезон
07:23 В Кубке лиги «МЮ» сыграет с «Бёртон Альбион», «Ливерпуль» — с «Лестер Сити»
06:57 Майораль: если остаюсь в «Реале», значит, вижу для себя перспективы
06:52 «Боруссия» Д заинтересовалась Корне и Малкомом в качестве замены У. Дембеле
06:51 Наставник «Сент-Этьена» считает, что Неймар поступил верно, покинув «Барселону»
06:28 Хамесу нравится Мюнхен, в том числе из-за неназойливости болельщиков «Баварии»
06:19 Игрок «Реала» М. Льоренте: Хенто советует мне сохранять спокойствие
05:50 Хендерсон: рады вернуться в Лигу чемпионов, где «Ливерпулю» и положено быть
05:28 Видеообзор матча «Реал» — «Фиорентина» за кубок Сантьяго Бернабеу
05:11 Бенитес: в «Ньюкасле» слишком много игроков из Чемпионшипа, которые должны уйти
04:47 Зидан: в матче с «Фиорентиной» Роналду показал, на что способен
03:57 Источник: Вендел, который интересен ЦСКА, подпишет контракт с «ПСЖ»
03:42 12-й гол Жо в сезоне обеспечил победу «Коринтианса» над «Шапекоэнсе»
03:06 Агент: «ПСЖ» связывался с «Ниццей» по поводу Сери, чтобы «поиметь» «Барселону»
02:43 Нагельсманн: при счёте 0:3 подумал, что «Хоффенхайм» мог бы сыграть и лучше
02:33 Витиньо: Щенников молодец, он реализует свои шансы
02:18 Тренер «Карабаха»: очень рады, что можем сделать нашу страну счастливой
02:07 Черчесов: Рауш с удовольствием откликнулся на приглашение в сборную России
01:42 Гол Роналду принёс победу «Реалу» над «Фиорентиной» в Кубке Сантьяго Бернабеу
01:30 Клопп: «Ливерпуль» должен был попасть в групповой этап ЛЧ, мы в восторге
01:22 Агент: Миланов очень хочет остаться в ЦСКА, надеемся на новый контракт
01:11 Роберто Карлосу грозит тюремное заключение из-за задержек по выплате алиментов
01:03 «Монако» согласился продать Мбаппе в «ПСЖ» за € 150 млн и одного игрока
00:57 Алдонин: смелые действия Щенникова в атаке приносят плоды ЦСКА
00:56 Бубнов: для групповой стадии Лиги чемпионов такой игры ЦСКА будет недостаточно
Все новости RSS
Партнерский контент