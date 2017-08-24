Божович: у «Арсенала» на текущий сезон задача — попасть в десятку

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о задачах своей команды в текущем сезоне РФПЛ. После семи туров туляки занимают 13-е место в таблице.
«Понятно, что мы сейчас занимаем не самое высокое место в турнирной таблице. Думаю, могли заработать больше очков на старте. Как минимум четырёх очков, по моему мнению, мы недосчитались. Потеряли очки в играх с «Локомотивом» (0:1), «Рубином» (1:2), «Тосно» (1:2). Считаю, в этих встречах мы могли добиться лучшего результата.
Будем стараться набирать очки. Но чемпионат России — очень непредсказуемый турнир. Каждая из команд может обыграть другую. Перед «Арсеналом» на текущий сезон стоит задача попасть в десятку. Мы до последнего дня трансферного окна будем заниматься селекционной работой. Больше пока ничего сказать не могу", — цитируют Божовича «Известия».