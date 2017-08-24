Сольбаккен: если бы «Копенгаген» сыграл с «Карабахом» через месяц, то победил бы

Главный тренер датского «Копенгагена» Столе Сольбаккен прокомментировал ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против азербайджанского «Карабаха» (2:1, первая игра – 0:1), по итогам которой его команда выбыла из турнира.
«Этот результат нас разочаровывает. Если бы мы встретились с ними через месяц, то победили бы. Сегодня мы хорошо сыграли матч, но «Карабах» по делу будет играть дальше в Лиге чемпионов. Мы своих моментов не реализовали. Наша кампания в квалификации Лиги чемпионов получилась хорошей, ведь мы могли вылететь ещё во втором раунде против «Жилины», — цитирует Сольбаккена Ekstra Bladet.
«Карабах» стал первым клубом из Азербайджана, который вышел в групповой этап ЛЧ