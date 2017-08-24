Погба: никогда не видел, чтобы игрок признавался в гомосексуализме

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в рамках кампании УЕФА «Уважение» сообщил, что никогда не сталкивался с игроками нетрадиционной ориентации, но отнёсся бы к ним с уважением, поскольку, по его мнению, частная жизнь человека не влияет на его футбольные способности.
«Я никогда не видел, чтобы игрок признавался в гомосексуализме, но почему бы и нет? Речь идёт о чувствах человека, его частной жизни. И это не имеет отношения к его умению играть в футбол, мы просто должны уважать его решение. Вот и всё», — приводит слова Погба L'Equipe.
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