Ригони: я буду изучать русский в любом случае

Аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони после заключения контракта с «Зенитом», о котором было объявлено накануне, рассказал, где в настоящее время живёт, и отметил, что собирается изучать русский язык.
«Сейчас живу в отеле. Но вскоре клуб подберёт мне квартиру, и тогда жена и дочь присоединятся ко мне. И раз мы приехали надолго, то русским языком надо будет заняться всей семье. Возможно, в клубе сами решат найти мне преподавателя для занятий. Но я буду изучать русский в любом случае», — сказал Ригони в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Кириллу Хаит.
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