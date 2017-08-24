Дракслер отказался от перехода из «ПСЖ» в «Монако»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер отказался от перехода в стан «Монако». Отмечается, что клубы договорились о переходе форварда Килиана Мбаппе — «ПСЖ» заплатит за француза € 150 млн, а также отдаст в «Монако» нескольких игроков.
Как сообщает L’Equipe, Дракслер мог стать частью сделки по трансферу Мбаппе, но футболист отказался от такого варианта продолжения карьеры.
Ранее агент Роджер Виттман, представляющий интересы Дракслера, также опроверг информацию о возможном уходе немецкого игрока. Контракт 23-летнего футболиста действует до лета 2021 года.
Агент: Дракслер не покинет «ПСЖ»