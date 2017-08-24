«Ювентус» планирует приобрести хавбека «Барселоны» А. Гомеша на правах аренды

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заинтересован в услугах полузащитника «Барселоны» Андре Гомеша, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, переговоры между представителями клубов состоятся в Монако, где пройдёт жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. «Старая синьора» не намерена в данный момент выкупать трансферный лист португальского футболиста и заинтересована в его услугах лишь на правах аренды.
«Ювентус» и раньше проявлял интерес к Гомешу. Между тем главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде отмечал, что рассчитывает на этого игрока.
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