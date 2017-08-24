Источник: отец Месси провёл переговоры с «Манчестер Сити»

Отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси провёл переговоры с техническим директором «Манчестер Сити» Чики Бегиристайном, сообщает The Sun.
Контракт аргентинца с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2018 года, и, по информации издания, английский клуб намерен подписать контракт с футболистом через год без необходимости выплачивать «Барселоне» компенсацию в € 300 млн.
Ранее стало известно, что президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу намеревается побеседовать с Месси насчёт нового контракта во время поездки делегации каталонского клуба в Монако, где состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов.