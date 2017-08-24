Ригони описал, как представляет себе русских людей

Аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони, подписавший накануне соглашение с «Зенитом», рассказал, какими видит русских людей.
«Если говорить о внешности, то высокий, крепкий блондин. А внутри… Думаю, что серьёзный. Да, очень серьёзный. Может, из-за климата? И с сильным характером. Молчаливый, особенно по сравнению с нами, латиноамериканцами. Вы не любители пошутить», — сказал Ригони в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Кириллу Хаит.
Ригони: когда-то я хотел быть похожим на Ди Марию
Новичок «Зенита» рассказывает об убийстве болельщика в Аргентине и вспоминает тренера по прозвищу Русский. И передаёт привет Ижевску.