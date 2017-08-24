«Утрехт» в Санкт-Петербурге поддержат около 150 болельщиков

Как уже ранее сообщалось, все билеты на ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» — «Утрехт» проданы — на стадионе ожидается аншлаг. В то же время гостей поддержат до 150 болельщиков. «Зенит» сыграет в лазурной форме, гости — в фиолетовом. Встреча пройдёт на арене «Санкт-Петербург» в четверг, 24 августа, и начнётся в 20:00 по московскому времени.
«Стадион «Санкт-Петербург» откроется для болельщиков в 17:00, бесплатные автобусы-шаттлы начнут курсировать за 2,5 часа до стартового свистка. Сине-бело-голубые убедительно просят болельщиков приходить пораньше», — говорится на официальном сайте «Зенита».
«Зенит» продал все билеты на домашний матч с «Утрехтом»