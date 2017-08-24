Мэр «Милана»: «Интеру» и «Милану» нужно продолжить делить «Сан-Сиро»

Мэр Милана Джузеппе Сала отметил, что постарается убедить «Милан» и «Интер» продолжить делить стадион «Сан-Сиро», который является одной из важнейших достопримечательностей города.
«Я понимаю, что в голове любого руководителя клуба формула «построй собственный стадион = успех» имеет смысл, но Милан может предложить другой вариант. «Ювентус» построил свой стадион из-за целого ряда обстоятельств, которые сложно повторить. Но в нынешнем экономическом климате сложно думать о постройке своего стадиона.
Жители Милана очень любят «Сан-Сиро», который является одним из самых красивых стадионов в мире. Люди, которые едут в Мадрид, посещают «Сантьяго Бернабеу», вы должны это понимать. «Сан-Сиро» — важный ресурс города Милана. Мы можем сделать ещё больший музей, чем тот, который существует сейчас и уже привлекает большое количество посетителей. А если там будут награды и «Милана», и «Интера», это будет лучшая стена почёта в мире. Я не могу позволить всему этому исчезнуть. После праздников я встречусь с представителями «Интера» и «Милана», чтобы поговорить насчёт стадиона», — приводит слова Салы La Gazzetta dello Sport.