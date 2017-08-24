Куман: уважаю решение Руни прекратить выступления в сборной Англии

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поддержал решение нападающего своей команды Уэйна Руни завершить выступления в сборной Англии.
«Руни поговорил с главным тренером сборной Англии и принял такое решение, потому что думает, что так будет лучше для «Эвертона». Такое решение всегда принимает сам игрок, и я уважаю это. Если твоя команда выходит в групповой этап Лиги Европы и ты ещё должен выступать в сборной, это очень трудная программа. На данный момент Уэйн в хорошей форме, но решать, что для него лучше, должен сам игрок. Я уважаю его решение и уважал бы, если бы оно было иным. Теперь же во время паузы для игр сборных Руни сможет провести некоторое время дома со своей семьёй», — приводит слова Кумана Sky Sports.
Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии