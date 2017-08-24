Оштрафованный защитник «МЮ» Джонс назвал допинг-офицера придурком

Стали известны подробности инцидента между защитником «Манчестер Юнайтед» Филом Джонсом и допинг-офицером после финала Лиги Европы с «Аяксом», в котором «МЮ» одержал победу со счётом 2:0. Футболист был наказан за то, что назвал допинг-офицера придурком, поскольку хотел поскорее отправиться праздновать с командой победу.
«Игрок „Манчестер Юнайтед“ Фил Джонс прибыл на станцию допинг-контроля и был очень расстроен необходимостью быть там. Он хотел уехать, чтобы праздновать победу вместе с командой, но я объяснил ему, что сначала он должен сдать пробу. На что он сказал, что я придурок и у меня дерьмовая работа. Я ответил, что таковы правила УЕФА и моя работа — провести проверку. Джонс же продолжал говорить, что это дерьмовая работа», — приводит слова допинг-офицера Manchester Evening News.
В итоге Джонс, а также его товарищ по команде Дейли Блинд были оштрафованы на € 5 тыс. каждый, а Джонс получил ещё и двухматчевую дисквалификацию в еврокубках.