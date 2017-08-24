Грушевский: в квалификации ЛЧ ЦСКА повезло со жребием, пусть так будет и сегодня

Известный юморист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился ожиданиями от предстоящей жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, в которой участвуют ЦСКА и «Спартак».
«Не горю желанием увидеть самую блистательную группу для ЦСКА, в которой будут играть топовые команды. Да, они могут приехать в Москву и порадовать болельщиков других российских клубов. Но мне хочется, чтобы у игроков ЦСКА была комфортная группа, в которой они могли бы выступать на равных, а затем выйти в раунд плей-офф.
Мы только увидели, как ЦСКА проходит греческий и швейцарский клубы. Можно предположить, что при проходимой группе «армейцы» могут быть даже фаворитами. Уж точно не аутсайдерами. Жеребьёвка квалификации ЛЧ была очень благосклонна к ЦСКА. Пусть эта добрая традиция продолжится и сегодня. Такая у меня мечта сейчас.
Несмотря на антагонизм по отношению к «Спартаку», я не желаю ему ничего дурного на европейской арене. Пусть команде Карреры тоже достанется проходимая группа. Безусловно, им полегче, чем «армейцам». Всё-таки «Спартак» находится в первой корзине, соответственно у них больше шансов на благоприятных соперников», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.