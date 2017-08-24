Аршавин: нужно уезжать в Европу, пока не почувствовал вкуса жизни в России

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин, поигравший в прошлом за лондонский «Арсенал», поделился мнением, почему в сильнейших европейских чемпионатах нет большого спроса на российских футболистов.
«Думаю, российских футболистов в европейские клубы особо не зовут. А если кого-то и зовут, то здесь у них лучше условия, и от этих условий трудно отказаться. Чем раньше уезжаешь, тем лучше. Нужно уезжать, пока не успел почувствовать здесь вкус жизни и пока тебе нечего терять. А когда разница большая, то ты делаешь выбор в пользу семьи, детей и благополучия. Спрос на наших футболистов не такой большой, так как нет удачных выступлений ни на клубном уровне, ни на уровне сборной.
В прессе пишут об интересе к Александру Головину со стороны лондонского «Арсенала»? То, что пишут в прессе, — это всё для газет. Когда будет реальный интерес, тогда он и будет играть в зарубежном клубе. Думаю, пока он чувствует себя комфортно в ЦСКА. Если он будет прогрессировать, то может играть в Европе», — сказал Аршавин, отвечая на вопросы журналистов в Барнауле.