Оздоев: даже не отвлекаюсь на разговоры о возможном переходе в «Спартак»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев признался, что не реагирует на информацию некоторых СМИ, согласно которой он может перейти в московский «Спартак».
«Я даже не смотрю, что там пишут. Когда в первый раз написали об интересе „Спартака“, я случайно увидел это в группе знакомых ребят в Whatsapp. Я даже не отвлекаюсь на эти разговоры. Если что-то будет, то клуб меня вызовет и скажет: „Магомед, вот так-то и так-то“. А пока ничего такого нет, поэтому я не реагирую на слухи», — цитирует «Р-Спорт» Оздоева.
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