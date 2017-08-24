Канчельскис: буду болеть за «МЮ», если он попадётся ЦСКА или «Спартаку»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящей жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, в которой участвуют ЦСКА и «Спартак».
«В первую очередь я рад возвращению «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов. Было бы очень здорово, если бы «Спартак» или ЦСКА ему попался. С удовольствием приеду на стадион поболеть за «МЮ». Почему не за российскую команду? Да как, по-вашему, я могу поддерживать клуб, за который не играл? Я выступал за «Манчестер Юнайтед», значит, я за них и буду болеть. Это же логично. Не беру в расчёт «Манчестер Сити», потому как играл там в аренде. Вот была бы «Фиорентина» или «Глазго Рейнджерс» — тогда другое дело.
Пройдут ли ЦСКА со «Спартаком» дальше? Всё возможно. Это будет зависеть от того, в каком психологическом и физическом состоянии они подойдут к играм. А так, сейчас сложно на эту тему рассуждать», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.