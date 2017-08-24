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Мацуев: участие «Спартака» в Лиге чемпионов – фантастическая ностальгия для нас

24 августа 2017, четверг. 15:13 Футбол

Известный российский пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился ожиданиями от предстоящей жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, в которой участвуют ЦСКА и «Спартак».

«Вообще, сам факт участия «Спартака» в Лиге чемпионов – это фантастическая ностальгия для нас. В этом турнире у нас есть свои традиции, успехи. Первое, что приходит на ум, — 1995 год, когда было выиграно шесть матчей из шести фантастическим составом. Были и неудачные опыты выступления в этом турнире. Конечно, всегда хочется иметь в группе звёздные команды, посмотреть себя на фоне таких коллективов. Но, на мой взгляд, главное — каким будет сам «Спартак».

Сейчас у команды непростой период, селекция пока не радует, так что главное — это игра команды, а не соперники. Проходимых соперников сейчас в любом турнире очень мало. Сколько раз при жеребьёвках чемпионатов мира и Европы нам доставалась проходимая на словах группа, а мы не выходили из неё. Здесь очень много суеверий, но сейчас бессмысленно об этом говорить. Понятно, когда приезжают звёзды, это всегда спектакль. Ради этого мы ходим на стадионы. Но повторюсь, есть волнение из-за игры красно-белых. Но я верю в «Спартак». Выйти можно из любой группы, биться нужно со всем. Лига чемпионов — это топ», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Мацуев: есть обеспокоенность за «Спартак» в канун Лиги чемпионов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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