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Йоветич не заинтересовался предложением «Спартака»

24 августа 2017, четверг. 16:09 Футбол

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич не заинтересовался предложением «Спартака», сообщает интернет-издание Passioneinter со ссылкой на Corriere dello Sport. Черногорский футболист изучает вариант с возвращением в «Севилью», где он играл в прошлом сезоне на правах аренды. В составе испанской команды Йоветич принял участие в 24 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 5 голевых передач.

Не заинтересовало Йоветича и предложение «Порту», несмотря на то что португальцы, как и «Спартак», сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.

Основная позиция Йоветича — центральный нападающий. Кроме того он может сыграть на позиции оттянутого форварда и левого вингера.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Интер ФК Порту ФК Севилья ФК Спартак Стеван Йоветич Трансферы
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24 августа 2017, четверг
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