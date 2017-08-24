«Зенит» – «Утрехт»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00

Сегодня, 24 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Зенитом» и «Утрехтом». Встреча начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Утрехт».
Встречу 24.08.2017 обслужит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро.
Ранее команды встречались друг с другом всего один раз – в рамках первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Матч состоялся 16 августа 2017 года и завершился домашней победой «Утрехта» со счётом 1:0.