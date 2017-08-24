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Хёнесс: Дуглас Коста — немного наёмник, «Баварии» не понравился его характер

24 августа 2017, четверг. 17:23 Футбол

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс назвал полузащитника Дугласа Косту «немного наёмником». Этим летом «Ювентус» арендовал Косту у мюнхенцев с правом выкупа.

«Замена Франку Рибери и Арьену Роббену? Мы будем продолжать думать об этом, пока не найдём правильное решение этого вопроса. Дуглас Коста не подошёл на эту роль, потому что он немного наёмник, его характер нам не понравился.

Кингсли Коман — молодой парень с огромным талантом, он должен проявить себя. Если же у него не получится, нам придётся озаботиться этим вопросом и найти другой вариант», — цитирует Хёнесса Frankenpost.

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Источник: Frankenpost Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Ювентус Арьен Роббен Дуглас Коста Кингсли Коман Ули Хёнесс Франк Рибери
Новости. Футбол
24 августа 2017, четверг
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